Zona Franca da Madeira em destaque na imprensa nacional

Público:

- "Câmaras voltam ao terreno e reativam centros e transporte para vacinação"

- "Espaço: NASA está a horas de lançar o primeiro teste de defesa planetária da Terra"

- "Madeira: Portugal fez nova tentativa para travar caso da zona franca"

- "Futebol: FC Porto pagou até 4,8 ME para renovar com Otávio e ocultou intermediário"

- "Parlamento: AR quer aprovar 'barrigas de aluguer' antes da dissolução"

- "PSD: Rio viabilizaria novo Governo do PS, Rangel mantém tabu"

- "Champions: Benfica sem margem para perder contra um Barcelona 'diferente'"

- "Covid-19: Merkel alerta para situação 'altamente dramática' e pede novas restrições"

- "Reserva Federal: Depois da pandemia, também será Jerome Powell a decidir como enfrentar a inflação"

Correio da Manhã:

- "'Cartão azul' abala dragão": Buscas a Pinto da Costa no rasto de 20 milhões"

- "Comissões na compra e venda de jogadores passadas a pente fino por autoridades"

- "Mãe presa impedida de ir ao funeral da filha"

- "Ex-combatente despejado de condomínio de luxo"

- "Estratégia: Paulo Rangel quer Conselho de Ministros regional"

- "Ao nível da pré-pandemia: Dispara consumo de gasóleo e gasolina"

- "Saúde sob pressão: Hospitais no limite dos cuidados intensivos"

- "Benfica quer fazer história em Barcelona: 'Jogar para ganhar', Jesus transmite confiança à equipa"

- "Missão Liverpool: Centrais são dor de cabeça para Sérgio"

- "Operação Dortmund: Leão aposta nas bolas paradas"

- "Grande Lisboa: Atira contra PSP e foge do país"

- "Aveiro: Matam e cortam patas a gata de voluntária"

- "Corrida à neve: Serra da Estela esgotada em dezembro"

Jornal de Notícias:

- "Filho de Pinto da Costa suspeito de desviar comissões de jogadores"

- "Lojas do cidadão prolongam horários"

- "GNR de folga apanha cadastrado a roubar a sua garagem"

- "Educação: Apoio ao material pré-escolar congelado"

- "Porto: Rua de Costa Cabral pior com as mudanças no trânsito"

- "Santa Comba: Escola que custou milhões fecha para obras"

- "Treze cidades dão tiro de partida na candidatura à Capital da Cultura"

- "Champions: O jogo que o Benfica não pode perder"

- "FC Porto: Pepe em dúvida para desafio frente ao Liverpool"

- "Sporting: Leões na máxima força querem vingar derrota da Alemanha"

- "EUA: Atropela multidão e mata cinco pessoas em desfile de Natal"

Diário de Notícias:

- "Empregos sem candidatos atingem número recorde"

- "PSD: Combate à corrupção une Rio e Rangel e diálogo com PS separa-os"

- "O que têm em comum Portugal e a Califórnia, segundo Pedro Pinto, o novo cônsul"

- "José Ferreira Machado: Universidade Nova investe 300 milhões em campus inovador"

- "Saúde: Grupo dos 50 critica novo estatuto: 'é vago', 'cria burocracia' e 'não ajuda a fixar médicos' no SNS"

- "Desporto: Ministério Público investiga comissões de mais de 20 milhões pagas pelo FC Porto a empresários"

- "Parlamento: Lei do 'lobbying' deixa de fora atos próprios dos advogados"

- "Eleição na maçonaria: Derrotada linha de continuidade no GOL"

Inevitável:

- "Pinto da Costa no centro do furacão"

- "Ondas invisíveis da pandemia: Mais crises psicológicas em jovens e mais comportamentos suicidários"

- "Covid: Casos aumentam nos mais velhos e internamentos sobem"

- "Reino Unido conclui que polvos, lulas, chocos, lagostas, lagostins e caranguejos são seres que sentem dor e agonia"

- "PSD: Rui Rio e Paulo Rangel já formalizaram as candidaturas"

- "Mike Tyson: A lenda do boxe que consome veneno de sapo"

Negócios:

- "Renováveis a meio gás por falta de licenças"

- "Vera Daves de Sousa. Ministra das Finanças de Angola: 'Vontade política de privatizar Sonangol mantém-se'"

- "Três quartos das pessoas presas ao salário mínimo"

- "Governo chama capital privado a ajudar na retoma"

- "Estado arrisca processos por causa da Zona Franca"

- "Política monetária: Wall Street aplaude recondução de Powell"

- "Saúde: Multinacional vai investir em 'hub' de inovação"

A Bola:

- "Dragão sob suspeita: Buscas chegam ao norte. SAD e Pinto da Costa receberam a 'visita' dos inspetores"

- "Barcelona-Benfica: Tudo ou nada em Camp Nou"

- "'Terei o coração dividido', Saviola fala com A Bola sobre encontro desta noite"

- "Sporting: Jefferson e as memórias da última vitória leonina sobre alemães"

- "Taça de Portugal. Tondela-Leixões (3-1): Tondela fecha quadro de apurados para os oitavos"

Record:

- "Bafcelona-Benfica: A mesma receita. JJ promete ideia igual à do jogo da Luz"

- "FC Porto: 20 milhões suspeitos: Buscas à SAD e às casas de Pinto de Costa, do filho Alexandre, Adelino Caldeira e Fernando Gomes"

- "Sporting: Palhinha varre tudo na Europa"

- "Taça de Portugal: Tondela-Leixões (3-1)"

O Jogo:

- "Buscas no dragão: Em causa suspeitas de fraude fiscal, burla, abuso de confiança e branqueamento em transferências de jogadores"

- "Alerta laranja: Países Baixos ameaçam atirar Portugal para o sétimo lugar do 'ranking' da UEFA"

- "Luís Díaz na montra dos tubarões"

- "Barcelona-Benfica: 'Vamos ser apertados', Jesus espera um Barça motivado pela chegada de Xavi, mas promete jogar para ganhar"

- "Sporting: Contra-ataque deixa Dortmund aflito"

- "V. Guimarães: TAD anula castigo do caso Marega"