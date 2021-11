Rio acabava com a Zona Franca da Madeira se esta fosse a única no mundo

O presidente e recandidato à liderança do PSD, Rui Rio, defende a continuidade do Centro Internacional de Negócios da Madeira uma vez que o mesmo está inserido numa de muitas zonas francas espalhadas pelo mundo. Só se a Zona Franca da Madeira (ZFM) fosse a única no globo, é que defenderia a extinção da mesma.

O PSD teve “posição sempre favorável à Zona Franca [da Madeira] percebendo a importância que ZFM tem para a economia da Região”, começou por apontar e também dar nota que o PS “é que não tem exactamente essa posição”.

Assegurou que o PSD deve manter a mesma posição, ou seja, “seguimos no mesmo caminho compreendendo que, se a única zona franca que existisse no mundo fosse a ZFM eu aí diria: vamos acabar com isto”, admitiu. Mas como a ZFM é uma entre muitas pelo mundo fora “porque é que a da Madeira há de ter um tratamento diferente e discriminatório relativamente a muitas outras zonas do globo?”, questionou.

Pedro Coelho (mandatário regional da candidatura de Rui Rio), Alberto João Jardim, João Cunha e Silva e Hernâni Gomes, foram os social-democratas que estiveram no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo para receber Rui Rio, que desembarcou pela área VIP