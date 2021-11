Escola hoteleira e APAV promovem debate sobre “Violência Doméstica, Violência no Namoro"

Assinala-se na quinta-feira, 25 de Novembro, o “Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres", com a realização de uma acção de sensibilização promovida pela Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira (EPHTM) aliada à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

A acção passará por um debate denominado “Violência Doméstica, Violência no Namoro", que decorrerá entre as 10h30 e 12h30, na sala de conferências da EPHTM, com a presença do director regional da Educação, Marco Gomes, e com a psicóloga Júlia Branco da APAV.

De acordo com uma nota de imprensa, "o objectivo desta iniciativa, dirigida a alunos e professores, visa educar para a cidadania plena, no âmbito da qual o crime de violência doméstica não tem lugar".