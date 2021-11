Centros de Vacinação do Funchal, Câmara de Lobos e Santa Cruz abertos este domingo devido à grande procura

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil informa que, este domingo, 21 de Novembro, os Centros de Vacinação do Funchal, Câmara de Lobos e Santa Cruz estarão abertos à comunidade por forma a fazer face à crescente procura após serem conhecidas as novas medidas de combate à covid-19.

Recorde-se que ontem foram administradas 1.446 vacinas, das quais 672 corresponderam a primeiras doses da vacina contra a covid-19. Um comportamento por parte da população que, segundo a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, "é muito importante para o combate à disseminação do coronavírus na RAM, em prol da saúde de todos".

"Face ao aumento do número de casos covid-19 na RAM, reitera "a importância da vacinação, do cumprimento das medidas de higiene e segurança": uso da máscara, higienização das mãos, evitar aglomerações, manter o distanciamento físico e realizar testes rápidos antigénio semanalmente.

A vacinação contra a covid-19 está a decorrer no modo de 'casa aberta', sem ser necessário agendar. A vacina pode ser administrada a todos os residentes a partir dos 12 anos (inclusive). Já a administração da dose de reforço é destinada a todas as pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e com mais de seis meses após a segunda dose.

Para mais informações, os utentes deverão contactar a linha SRS VACINA COVID-19 (800 210 263).

Conheça os horários:

Centro de Vacinação do Funchal - Madeira Tecnopolo: Das 9h00 às 18h00

Centro de Vacinação de Câmara de Lobos: Das 9h00 às 17h00

Centro de Vacinação de Santa Cruz: Das 9h00 às 14h00