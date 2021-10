MNE russo e venezuelano reúnem-se a 8 de Novembro

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, reúne-se a 08 de novembro com o seu homólogo venezuelano, Félix Plasencia, para debater as relações bilaterais e o combate à pandemia de covid-19.

Trata-se da primeira visita oficial à Rússia de Plasencia após a sua nomeação como chefe da diplomacia da Venezuela, em agosto passado, em substituição de Jorge Arreaza, indicou a porta-voz do MNE russo, Maria Zakharova, na sua conferência de imprensa semanal.

"Os ministros debaterão um amplo leque de temas de interação, incluindo a luta contra o coronavírus", declarou.

Segundo a porta-voz, as relações bilaterais de Moscovo e Caracas decorrem de forma dinâmica no âmbito da parceria estratégica entre os dois países.

"A Rússia e a Venezuela acumularam uma grande experiência na sua interação económico-comercial, científico-técnica e humanitária", acrescentou.

Zakharova recordou a Comissão Intergovernamental realizada em Moscovo a 14 e 15 de outubro, referindo que as duas partes aprofundaram relações resistentes "às medidas coercivas unilaterais ilegais e às sanções" de países como os Estados Unidos.

Indicou ainda que os ministros dos Negócios Estrangeiros partilharão opiniões sobre a atualidade internacional e regional e a sua cooperação no quadro das Nações Unidas.

A porta-voz frisou que as relações entre a Rússia e a Venezuela assentam no estrito cumprimento das normas de direito internacional, do respeito da soberania e da não-ingerência nos assuntos internos.

Os ministros também debaterão os meios para estabilizar a situação política na Venezuela através do diálogo entre todas as forças políticas "dentro das margens constitucionais e sem ingerências estrangeiras", concluiu.

O diálogo no México foi suspenso por parte do Governo venezuelano após a extradição para os Estados Unidos do empresário colombiano Alex Saab, defendido como diplomata por Caracas.