BP anuncia lucros de 4,51 mil milhões de euros até Setembro

A companhia petrolífera BP anunciou um lucro de 4,51 mil milhões de euros, nos primeiros nove meses do ano.

No ano passado, no mesmo período, a BP tinha perdas de 18,65 mil milhões de euros.

Numa declaração à Bolsa de Londres, a empresa declarou que o seu lucro antes de impostos foi de 9,630 mil milhões de euros entre janeiro e setembro, comparado com uma perda antes de impostos de 22,367 mil milhões de euros no ano anterior.

As receitas totalizaram 96,39 mil milhões de euros, mais 43,7% do que no mesmo período do ano passado, disse a empresa.

Para o terceiro trimestre do ano, a BP anunciou um dividendo de 5,46 cêntimos por ação ordinária a ser pago no quarto trimestre, enquanto planeia uma recompra de ações de 1,25 mil milhões de dólares (1,706 mil milhões de euros).