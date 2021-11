Mortes por cancro devido ao consumo de tabaco vão aumentar 50% na China até 2040

As mortes por cancro relacionado com o consumo de tabaco na China vão aumentar 50%, nos próximos 20 anos, de acordo com um relatório publicado por investigadores da Academia Chinesa de Ciências Médicas.

O relatório, publicado no Tobacco Journal, do British Medical Journal, prevê que 8,6 milhões de pessoas no país asiático vão morrer devido a cancros relacionados com o consumo de tabaco antes de 2040 e que o aumento das mortes devido a essa causa vai ser maior entre as mulheres (53%) do que entre os homens (44%).

Na China, cerca de metade dos homens, mas apenas 2% das mulheres fumam. O número total de fumadores supera os 300 milhões.

Com cerca de 1,4 mil milhões de habitantes, a China é o país mais populoso do mundo.

Os investigadores mencionaram planos das autoridades chinesas para reduzir a proporção de fumadores, entre os atuais 26,6% da população, para 20%, até 2030, o que evitaria até 1,4 milhão de mortes.

Embora tenha ocorrido um lento declínio na proporção de fumadores, os cientistas acreditam que é "insuficiente" para atingir a meta.

O relatório observou que os cancros de pulmão, fígado, estômago e esófago, que respondem por 60% de todas as mortes por cancro na China, estão frequentemente relacionados com o consumo de tabaco.

O relatório, que não inclui possíveis mortes por fumo passivo, adverte que a China pode "achar difícil sustentar uma sociedade em envelhecimento" devido ao "grande número de vidas perdidas em idade produtiva".

Cerca de 25% dos fumadores começam a fumar antes de atingirem a maioridade. Os investigadores consideram que a "prevenção do tabaco entre os adolescentes é fundamental".