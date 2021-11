GR investe 30 mil euros para corrigir o chão da lota do Caniçal

Cerca de 30 mil euros é o custo total das obras de beneficiação que a secretaria regional de Mar e Pescas está a realizar na lota do Caniçal, através da direção regional das Pescas.

A empreitada destina-se a corrigir partes do chão de todo o edifício da lota do Caniçal que, com o tempo, tem vindo a apresentar desgaste e a dificultar o trabalho dos funcionários, quer durante o manuseamento dos equipamentos, quer na lavagem do piso para o cumprimento das normas de segurança e higiene alimentar.

O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, foi inteirar-se do andamento das obras e, na ocasião, disse “tratar-se de pequenas obras de manutenção que têm muito significado para todos os que ali trabalham e para que possamos cumprir com as boas práticas de segurança alimentar”.

A lota do Caniçal tem sido alvo de investimentos mesmo em tempos de pandemia. É de referir que já está em funcionamento, mas ainda não foi inaugurada, a nova unidade externa de gelo.

Trata-se de um investimento no valor de 1,1 milhões de euros, e destina-se a aumentar a capacidade de produção de gelo para fornecimento às embarcações de pesca e à própria indústria.

No modelo antigo e ainda em funcionamento, a produção é de 8 toneladas/dia e 15 de armazenamento. Com a nova unidade, a produção avança para as 20 toneladas/dia e 60 toneladas de armazenamento.