Forte aguaceiro no Funchal justificou ‘aviso amarelo’

Terá sido entre os concelhos do Funchal e de Santa Cruz que se fez sentir, esta tarde, o impacto mais extremo dos aguaceiros, localmente fortes, que motivaram a emissão de aviso amarelo para a precipitação na costa sul da ilha da Madeira.

Pelo menos a julgar pelos registos da rede de estações meteorológicas do IPMA na Região, foi na Cancela/SRPC, no Funchal/Observatório e no Monte onde mais choveu na última hora. Nestas três estações a quantidade de precipitação correspondeu ao ‘alerta’ meteorológico emitido, sendo que na Cancela/SRPC esteve mesmo na iminência de ‘transbordar’ para nível de aviso laranja, ao atingir 20,0 litros por metro quadrado (mm) em apenas 1 hora. Também significativa foi a chuva caída na baixa do Funchal - 15,3 mm/1h, no Observatório - e na estação da freguesia mais alta do concelho – 12,4 mm/1h, no Monte.