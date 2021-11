PS diz que falta de Plano de Ordenamento da Orla Costeira demonstra desinteresse pelo ambiente

O presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista acusou, hoje, o Governo Regional de “usar a propaganda da defesa do ambiente apenas para esconder as práticas erradas que tem vindo a seguir ao longo dos anos nesta matéria".

“O PSD governa a Região há cerca de 45 anos e nunca se preocupou em defender o ambiente”, disse Rui Caetano, numa conferência de imprensa realizada junto à marina do Lugar de Baixo.

“Quando nós olhamos para a nossa orla costeira e nos apercebemos que o Governo Regional ainda não tem um Plano de Ordenamento da Orla Costeira aprovado é a prova mais evidente de que não tem nenhuma preocupação com as questões ambientais”, constatou.

O parlamentar apontou precisamente a marina do Lugar de Baixo como "um dos exemplos das políticas erradas do Governo Regional no domínio do ambiente", referindo que o executivo “invadiu a orla costeira, entregou parte desta a interesses particulares, contra o interesse público, provocou a erosão da costa”. “Depois de ter tudo destruído e ter feito essa invasão é que diz que vai apresentar um plano de ordenamento da orla costeira em 2022”, atirou, acrescentando que "o documento orientador irá adaptar-se ao que já está feito, quando deveria ser exatamente o contrário".

O dirigente deu ainda conta que o Porto Santo já tem um plano de ordenamento da orla costeira, mas lembrou que "o mesmo demorou 20 anos a ser elaborado". Tal como referiu, "isso é a prova de que o PSD se preocupou em ceder aos interesses individuais e privados contra o interesse colectivo e a defesa do ambiente".

“Não é agora com estes discursos – porque está na moda falar do ambiente – que vai resolver os problemas da nossa orla costeira”, enfatizou.

A par da marina do Lugar de Baixo, Rui Caetano apontou ainda os exemplos verificados na frente-mar de São Vicente e no Porto Novo.