Associação Portuguesa dos Deficientes - Madeira renova parceria com Junta de Freguesia de Machico

A Associação Portuguesa dos Deficientes – Delegação da Madeira com a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites renovaram parceria com a Junta de Freguesia de Machico.

A parceria tem por objectivo a recolha de tampas no âmbito da Campanha 'Dê Uma Tampa à Indiferença'.

Em nota, a APD-M, dá conta que na ocasião foram entregues alguns quilogramas de tampinhas, na presença do presidente da Associação, Filipe Rebelo, e do presidente da Junta, Alberto Olim, assim como Zita Cardoso, "grande impulsionadora da recolha de tampas na freguesia".

Uma forma de assinalar e mostrar à população de Machico que podem entregar as suas tampas na Junta de Freguesia.

A associação lança um apelo à população para que continue a recolha de tampas, de modo a que a associação consiga "dar respostas a todos os que nos pedem apoio, desde crianças, adultos, idosos".

Segundo Filipe Rebelo, desde o anímico de 2021 e até à presente dada a associação já doou 31 equipamentos, desde cadeias de rodas manuais, camas articuladas, comparticipação de cadeiras eléctricas, canadianas.