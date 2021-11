Atropelamento fere casal à frente de centro de saúde

Duas pessoas foram hoje atropeladas em frente ao Centro de Saúde de Santo António, tendo ambas as vítimas sido levadas para o Hospital do Funchal pelos Bombeiros Sapadores.

De acordo com o que foi possível apurar, envolvido no acidente esteve uma moto, sendo que as vítimas, eram marido e mulher.

O acidente ocorreu pelas 9h00 e foram utilizadas duas ambulâncias no socorro.