Mais de 60% dos venezuelanos não têm internet em casa, segundo dados divulgados hoje pelo Observatório Venezuelano de Serviços Públicos (OVSP), com base numa investigação realizada em setembro em 12 das principais cidades do país.

Dos 7.400 inquiridos, 61,8% não contam com um serviço doméstico de Internet e apenas 38,1% disseram ter Internet em casa, explica o relatório sobre conetividade do OVSP.

Segundo o OVSP, do grupo de utilizadores que têm internet em casa, "50,7% classificaram negativamente o desempenho do serviço", com maior percentagem em Porlamar (62,2%), Ciudad Bolívar (59,8%) e Caracas (58,7%).

O inquérito indica ainda que 67,5% dos inquiridos são subscritores da operadora estatal Cantv, 12,2% da Intercable e 8,4% de pequenas empresas.

Segundo o OVSP, 55% dos clientes da estatal Cantv avaliaram negativamente o desempenho da operadora, 4 pontos percentuais mais que em junho.

Sobre os motivos para classificar negativamente o serviço de ligação à net, na média das 12 cidades, 53,8% disseram ser a queda constante do sinal e 23,4% a lentidão na navegação.