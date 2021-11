Rui Barreto acompanha 4.ª edição do 'Madeira Startup Retreat'

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, desloca-se esta quarta-feira, 10 de Novembro, pelas 12 horas, ao edifício da Reitoria da Universidade da Madeira – Colégio dos Jesuítas, onde vai acompanhar e inteirar-se, in loco, da 4.ª edição do 'Madeira Startup Retreat'.

O 'Madeira Startup Retreat' acolhe, desde o dia 6 de Outubro, 10 startups internacionais que actuam na área do turismo e lazer. Neste programa de aceleração internacional desenvolvido pela Startup Madeira e pelo Turismo de Portugal, em parceria com a NOVA SBE, participam 34 empreendedores de 13 nacionalidades, que durante seis semanas estão a explorar, partilhar e a potenciar os seus negócios na ilha da Madeira.

Esta 4.ª edição recebeu, durante Julho e Agosto, 52 inscrições, com o número recorde de 32 países envolvidos. Após uma análise detalhada, o júri seleccionou 10 startups, sedeadas em oito países: Boser (Portugal); CoworkIntel (Spain); Globe4all (Russia); Nomad Stays (France); Remotecamp (Russia); RouteRavel (Estonia); Table4one (Ireland); Travel Buddy INC. (USA); Travel Class (Russia) e Tryp.com (Denmark).

Ao longo do evento, as startups participantes estão a ter acesso a um programa estruturado por temáticas e objectivos. Na agenda, os empreendedores contam com mais de 10 workshops, sessões de mentoria, palestras e um demo-day. Manuel Melo (NOVA SBE), Patrícia Soares da Costa (Marquinista), Rui Gouveia (comOn Group), Gil Belford, Tiago Araújo (HiJiffy), Cécile Labat (Ignition Program) e Fernando Nahat Jardim (Tripr) são alguns dos 19 mentores convidados pela NOVA SBE.

Além de trabalharem nos seus produtos e serviços, estes empreendedores têm ainda oportunidades para explorar a Madeira e Porto Santo. De forma a aproximar a comunidade local, os empreendedores estão ainda a ser acompanhados por cinco local hosts madeirenses, criando diariamente a ligação entre a startup e a cultura regional.

A 4.ª edição do Madeira Startup Retreat iniciou-se no dia 6 de Outubro e prolonga-se até ao próximo dia 19 de Novembro, podendo o evento ser acompanhado no site oficial www.retreat.startupmadeira.eu e nas redes sociais oficiais. É de salientar que desde a 1.ª edição, que aconteceu em 2018, este programa já reuniu na região um total de 39 startups internacionais, 40 mentores, 127 empreendedores, representando mais de 15 nacionalidades.