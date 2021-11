1.ª Edição do Bravatismo premiou duas equipas

A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, através da turma de 11.º ano do Curso Profissional de Apoio à Gestão Desportiva, levou a cabo a no passado dia 4 de Novembro, a 1.ª Edição do Bravatismo, prova de atletismo para as turmas de 7.º ano.

A iniciativa contou com a participação de 96 alunos do 7.º ano de escolaridade e uma turma de 10.º ano do curso profissional de desporto.

O Bravatismo contou com as seguintes provas: salto em altura, salto e comprimento, lançamento do peso, lançamento do dardo, corrida de velocidade 100 metros, corrida de barreiras e prova de estafetas.

A competição decorreu no Centro Desportivo da Madeira, local que apoiou esta iniciativa, fazendo com que a actividade se desenvolvesse num espaço próprio para a prática desta modalidade.

O sistema de pontuação era constituído pelo maior número de pontos conquistados em todas as especialidades. A equipa masculina vencedora foi 'Os piores' e a equipa vencedora feminina foi 'Tosta Mista'. Cada equipa vencedora foi premiada com um almoço na Pizza Café e na Pizzria Sabores Moínho. Estas instituições associaram-se a esta actividade por considerarem que o desporto é uma mais valia no processo de ensino aprendizagem.