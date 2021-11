BILITI Electric entra em Portugal e quer investir 20 ME na Europa em três anos

A multinacional norte-americana BILITI Electric entrou em Portugal, onde pretende criar uma unidade de produção, com capacidade para montar até 500 veículos por mês, e prevê um investimento de 20 milhões de euros na Europa a três anos.

A chegada a Portugal ocorre através da marca GMW Europe, que irá comercializar veículos elétricos.

"Este anúncio surge na sequência de uma ronda de financiamento da BILITI Electric, que acaba de receber um compromisso de investimento de 400 milhões de dólares [cerca de 346 milhões de euros] por parte do fundo de investimento Global Emerging Markets, o qual gere ativos da ordem dos 3,4 mil milhões de dólares", apontou, em comunicado.

A empresa quer criar uma unidade de produção em Portugal, com capacidade de montagem de até 500 veículos por mês, com distribuição em toda a Europa.

O projeto vai representar um investimento de cerca de 20 milhões de euros em Portugal e na Europa, a efetuar ao longo dos próximos três anos.

Segundo a mesma nota, o primeiro produto a ser lançado é o Taskman, o primeiro veículo elétrico com três rodas, que é utilizado por empresas como a Amazon, Flipkart, IKEA, SokoWatch, Uber e Zomato.

Este veículo de carga, com capacidade de 300 quilos, tem uma bateria com autonomia de 80 quilómetros, que pode ser recarregada em 3,5 horas.

Portugal é "a porta de entrada perfeita para o mercado europeu, mas também um mercado que é, em si mesmo, muito interessante, com crescentes restrições à circulação de veículos diesel no centro das grandes cidades e, consequentemente, a necessidade de soluções de mobilidade elétrica acessíveis e inovadoras", afirmou, citado no documento, o presidente executivo da empresa, Rahul Gayam.