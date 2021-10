Eleições antecipadas no horizonte é o grande foco dos jornais de hoje

Bom dia.

Os principais jornais nacionais não podiam escapar ao tema do momento, a possibilidade de eleições antecipadas com a concretização ontem do chumbo do Orçamento de Estado para 2022. No entanto, há outros temas transversais, tais como o clima e a cimeira que pode decidir o nosso futuro, a crise dos microships que atravessa vários cenários, mas também o desporto, mais precisamente o futebol.

No Correio da Manhã:

- "Chumbo provoca 'bomba atómica': Divórcio na geringonça leva país para eleições"

- "PCP e Bloco juntam-se à direita na votação do Orçamento"

- "Presidente vai ouvir partidos e convoca Conselho de Estado para dissolver parlamento"

- "Costa pede maioria 'reforçada, estável e duradoura'"

- "Ida de Rangel a Belém irrita Rio"

- "Vitória de Guimarães-Benfica (3-3): empate frenético"

- "Negócios de Vieira: PJ investiga contratos de 135 milhões no Benfica"

- "Acusados no Porto: Família lucra com trabalho escravo"

- "Buscas à ex-autarca de Arroios: Margarida Martins na mira da justiça"

- "Corrupção: Dinheiro sujo de Angola lavado em Portugal"

- "Crédito: Avaliação das casas bate novo recorde"

- "Pandemia: 39 utentes infetados em lar após terceira dose da vacina"

- "Lisboa: Assaltantes presos por atacar estafetas"

- "Gilberto Braga: Morreu o criador de 'Escrava Isaura'"

No Público:

- "Portugal forçado a ir a votos"

- "União Europeia: Tribunal de Justiça condena Polónia a multa-recorde"

- "Justiça: MP quer escolas a comunicar indisciplina grave de alunos"

- "Telecomunicações: Leilão do 5G terminou com um encaixe de 566 milhões"

No Jornal de Notícias:

- "Chumbo do Orçamento trava ganhos de mil milhões para as famílias"

- "Trabalhadores nas fronteiras com apoios em Espanha"

- "Taça da Liga: Benfica adia apuramento após 3-3 em Guimarães"

- "Rendeiro: PJ acerta com Governo guarda das obras de arte"

- "DCIAP: Subida de 40% na renda do edifício faz esgotar verbas"

- "Porto: Discotecas e bares admitem pagar segurança a polícias"

No Diário de Notícias:

- "Orçamento chumbado: O que vem a seguir"

- "Sete bastiões que mudaram de cor: PSD estreia-se a liderar Reguengos com 'herança dura' e foco nos serviços de saúde"

- "Covid-19: Há 10 milhões de doses prontas a entrar no mercado se Agência Europeia aprovar remédio"

- "Leilão do 5G: Dez meses depois, Anacom termina processo. Duplicou valor esperado, mas só há um novo operador"

- "União Europeia: Reforma judicial custa à Polónia um milhão de euros por dia em multas de Bruxelas"

No Inevitável:

- "O país nas mãos de Marcelo"

- "Abusos 'online': 'Não te importas que tenha 12 anos?'"

- "Peculato: Margarida Martins constituída arguida"

- "País em alerta: Tempestade no fim de semana com risco de cheias rápidas"

- "Vespa de 400kg: O mistério da scooter desaparecida em Lisboa"

- "Resultados da banca: Lucros de BCP e Santander em queda"

- "Cláudia Andrade: 'Talvez a literatura portuguesa seja frígida'"

No Negócios:

- "BCP preocupado com custo de energia nas empresas"

- "Governo mantém poderes, mas fica na mão de Marcelo"

- "Valdis Dombrovskis, vice-presidente da Comissão Europeia: Nas regras bancárias 'estamos à frente dos EUA e do Reino Unido'"

- "Adeus de 'Mr. Nein' dá asas a pombas dentro do BCE"

- "EDP Brasil entra na bolsa espanhola e quer atrair novos acionistas"

- "Telecomunicações: Duzentos dias depois, o leilão do 5G chegou ao fim"

No A Bola:

- "V. Guimarães-Benfica (3-3): Venham mais destes: Grande espetáculo no castelo deixa tudo em aberto para a 'Final Four'"

- "Sporting: Fé em Ugarte"

- "FC Porto: Pepe faz jogo 200 na Liga"

- "Espanha: Koeman despedido do Barcelona"

No Record:

- "V. Guimarães-Benfica (3-3-): Águia perde gás"

- "Operação Cartão Vermelho: Contratos de Vladochimos, Weigl, Everton e Seferovic investigados"

- "Sporting: Sarabia é alternativa a Paulinho"

- "Troca Sporting-FC Porto: CMVM diz estar atenta"

- "FC Porto: Corrida às ações"

No O Jogo:

- "V. Guimarães-Benfica (3-3): Pepa ligou o turbo"

- "FC Porto: A doença das falsas partidas"

- "Sporting: Leões são os reis do 'offside'"

- "Braga-P. Ferreira: Sem margem de erro"

- "Andebol: Um colosso no Dragão Arena"

- "Opinião: José Manuel Constantino: 'Agora, tudo o que mexe é desporto!"

Na revista Sábado:

- "Lojas vazias, preços disparam, Natal ameaçado"

- "Investigação: Desperdício e consumo excessivo de água estão a matar o rio Mira"

- "Desapareceram 495 processos disciplinares na Ordem"

E na revista Visão:

- "Emergência climática: O futuro que nos espera"

- "João Pedro Matos Fernandes: 'Aqueles que acham que o ambiente e a economia estão de costas voltadas não têm razão'"

- "PS e PCP: História de uma relação tensa"

- "COP26: O que está em jogo na cimeira do clima"