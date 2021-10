Bombeiros da Ribeira Brava continuam atentos a fogo na Trompica

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol continuam empenhados em debelar um fogo que insiste em continuar activo na zona da Trompica, numa zona de difícil acesso nas serras do Campanário.

No local continuam quatro elementos com duas viaturas, que estão a ser reforçados pelo helicóptero ao serviço da Protecção Civil, que seguiu a caminho do local.