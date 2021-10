Filipe Menezes de Oliveira, o único candidato oficial à liderança do PS Madeira, após a demissão de Paulo Cafôfo, não compreende a decisão do ainda líder do partido – que anunciou esta quinta-feira que a Comissão Regional do PS Madeira, que estava marcada para este Sábado, vai ser adiada.

Paulo Cafôfo justificou a decisão com o chumbo do Orçamento do Estado na Assembleia da República: “Não faz sentido nenhum. É um argumento que não faz sentido, face à urgência e ao momento actual em que estamos de chumbo do orçamento, que obriga o PS, à semelhança do PSD [nacional], a fazer um congresso imediato, já no imediato”, reage Filipe Menezes de Oliveira ao DIÁRIO e TSF- Madeira.

O ex-presidente da Câmara Municipal do Porto Santo defende que é “tempo de arrumar a casa” para que o PS Madeira enfrente os desafios e os actos eleitorais que se adivinham: “É assim que se trabalha, não é deixar tudo de pantanas”.

Um dos pontos de trabalho da Comissão Regional do próximo Sábado, seria marcar as eleições internas do PS Madeira, na sequência da demissão de Paulo Cafôfo na noite das últimas autárquicas. Filipe Menezes de Oliveira acusa Cafôfo de não ser um bom pai de família: “Neste momento é com muita pena que vejo o PS Madeira à beira de um abismo. O pai deixou os filhos órfãos, abandonando o partido. Paulo Cafôfo abandonou o partido, mas ao mesmo tempo vai aparecendo e falando à comunicação social como se ainda fosse o presidente do partido. E não é, é um presidente demissionário. Há órgãos que já deviam estar a tratar do assunto com a máxima celeridade, marcar urgentemente o congresso para pormos fim a esta orfandade e pouca vergonha em que está mergulhado o PS Madeira”, acrescentou o socialista.

O ex-presidente da Câmara Municipal do Porto Santo não entende também, classificando de “vergonho e ridículo, um presidente Paulo Cafôfo demissionário, ontem se intitular como presidente do partido e tomar uma posição pública sobre essa matéria de relevante interesse nacional que foi o chumbo do orçamento”.

As críticas vão também para o Presidente do Governo Regional. Filipe Menezes de Oliveira diz que Miguel Albuquerque “está completamente desnorteado, preocupado só com milhões e não com os problemas sociais das pessoas, com a pobreza, com tudo o que o chumbo do orçamento vai acarretar para a Madeira. Ao ponto de tratar os deputados como se prostitutas fossem e isto é inadmissível”. O porto-santense diz que a Madeira “não está em leilão e que o “número” de Albuquerque “deve envergonhar os madeirenses e porto santenses. Foi isso que ele fez ao dizer que estava disponível”.

O ex-autarca disse mais sobre o chefe do executivo: “Proponho desde já que o Sr. Presidente dê o número a todos os madeirenses e porto-santenses que precisam urgentemente de ver os seus problemas resolvidos, seja com saúde, com segurança social, em matéria de pensões, emprego e outros assuntos estruturantes”.