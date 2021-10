Exercício da Protecção Civil dos Açores vai envolver cerca de 200 pessoas

O exercício 'Touro 2021', o maior organizado anualmente pela Proteção Civil dos Açores, que começa sexta-feira, em São Jorge, vai envolver "cerca de 200 pessoas com intervenção direta e indireta, entre operacionais, entidades e figurantes", foi hoje anunciado.

Numa nota de imprensa enviada às redações, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) explica que "o exercício decorrerá durante 72 horas", desenvolvendo-se, no segundo dia (sábado), "na modalidade LIVEX (Live Exercise), ou seja, com a movimentação no terreno de meios operacionais durante 24 horas".

"Na edição deste ano, será simulado um cenário de aviso meteorológico de nível vermelho para o parâmetro de precipitação para o Grupo Central", composto pelas ilhas Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial, "com predominância para a ilha de São Jorge", adianta a Proteção Civil açoriana.

Segundo aquela entidade, "está prevista a participação de cerca de 200 pessoas com intervenção direta e indireta, entre operacionais, entidades e figurantes" no exercício que decorre até domingo.

Além do objetivo de "treinar os diferentes agentes de proteção civil e entidades com especial dever de colaboração na resposta a situações de meteorologia adversa", a Proteção Civil dos Açores adianta que "serão também testados os Planos Municipais de Emergência dos concelhos envolvidos, a Rede Integrada de Telecomunicações de Emergência da região" e "treinados os efetivos dos corpos de bombeiros do Grupo Central, os operacionais do SRPCBA e entidades envolvidas".

"Durante o 'Touro 21' serão simulados diversos incidentes, nomeadamente pedidos de socorro de cidadãos, habitações inundadas, estradas obstruídas, populações isoladas e desaparecidos", refere o comunicado.

Além dos nove corpos de bombeiros das ilhas do Grupo Central, participam no 'Touro 21' as direções regionais da Saúde, da Habitação, do Ambiente e Alterações Climáticas, dos Assuntos do Mar, dos Recursos Florestais, das Obras Públicas e Transportes Terrestres e do Turismo.

No exercício participam também o Instituto de Segurança Social dos Açores, o Laboratório Regional de Engenharia Civil, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores.

O exercício envolverá ainda as Câmaras Municipais de Velas e de Calheta, Comando Operacional dos Açores, através dos seus diferentes ramos e valências, a Autoridade Marítima, através da Capitania do Porto da Horta (Faial), Associações de Radioamadores, PSP e Cruz Vermelha.

Este ano, e segundo a Proteção Civil dos Açores, também estará presente um grupo de observadores, constituído por elementos do comando dos corpos de bombeiros dos Grupos Oriental (São Miguel e Santa Maria) e Ocidental (Flores e Corvo).