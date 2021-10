Universidade Nova apresenta plataforma sobre Turismo e Hospitalidade

A Universidade NOVA de Lisboa criou a Plataforma sobre Turismo e Hospitalidade -- NOVA TOHO, projeto vai apresentar na quinta-feira, divulgou ontem a instituição.

"Com a pandemia a trazer novos desafios ao turismo, designadamente ao nível da saúde e da segurança, e a acelerar transformações que conduzem a uma maior digitalização e sustentabilidade, a NOVA TOHO surge como uma plataforma que visa criar e difundir conhecimento, bem como promover a inovação nesta área", refere a universidade em comunicado.

Da gestão aos dados e à informática, da saúde ao património e à sustentabilidade, a NOVA TOHO congrega diferentes áreas do saber, tendo como objetivos constituir-se como espaço de formação e criatividade ao serviço da comunidade, estabelecer parcerias com a indústria, instituições governamentais e instituições académicas nacionais e internacionais e contribuir, enquanto centro de excelência, para o desenvolvimento do tecido económico local, regional e global.