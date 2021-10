Exposição 'impermanência' para ver na Galeria Anjos Teixeira a partir de quinta-feira

A Galeria Anjos Teixeira inaugura, na próxima quinta-feira, 21 de Outubro, pelas 19 horas, a exposição de Evangelina Sirgado de Sousa, intitulada 'impermanência'.

A mostra retracta a noção de 'impermanência' da vida e de todos os fenómenos.

Todos os objectos de conhecimento, todas as nossas vivências diárias são impermanentes. Hoje chove, amanhã há-de dar sol. As nuvens, como os pensamentos, correm livres e em constante transformação, por um espaço mental/celestial que agora é azul, mas que depressa será rosa, laranja, negro. As águas do rio nunca são as mesmas. As coisas que se vão criando e que amamos e trazemos à existência com esforço e carinho, vão se desagregando, morrendo, deixam de existir. Outras surgem no seu lugar. Evangelina Sirgado de Sousa

Evangelina Sirgado de Sousa foi pioneira na arte digital feita a partir de programação de computador. Artista plástica, professora universitária e também criadora cultural através da fotografia, nasceu em 1952, no Funchal, cidade onde reside actualmente. Licenciada em Escultura pela Academia de Música e Belas Artes da Madeira (1975). Possui pós-graduação e mestrado em Visualização e Animação de Computador, pela Bournemouth University, Inglaterra (1992), tendo sido, para esse fim, bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian. Iniciou em 1985 trabalhos de pesquisa e experimentação sobre o papel do computador no campo da expressão visual.