Sporting vence Famalicão e está mais perto da 'final four' da Taça da Liga

O Sporting, detentor do troféu, ficou hoje mais próximo de atingir a 'final four' da Taça da Liga de futebol, ao receber e vencer o Famalicão 2-1, em jogo da segunda jornada do grupo A da prova.

Os 'leões' não facilitaram e adiantaram-se no marcador logo aos oito minutos, por Ugarte, tendo Nuno Santos, aos 61, ampliado e conferido maior tranquilidade à sua equipa, que ainda sofreu um sobressalto no final, quando os famalicenses reduziram, aos 89, por Heriberto e ainda viram um golo invalidado por fora de jogo de Riccieli, aos 90+2.

Apesar da derrota, o Famalicão lidera o grupo, com três pontos, mercê da goleada (5-0) da primeira jornada sobre o Penafiel, mas o Sporting, que na terceira jornada, em 15 de Dezembro, se desloca ao terreno da equipa da II Liga, ficou agora a somente um empate de seguir em frente e manter-se na defesa do título.