Famalicão vence nos Açores e soma primeira vitória na I Liga

O Famalicão, treinado pelo madeirense Ivo Vieira, estreou-se hoje a vencer na edição 2021/22 da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Santa Clara, por 2-0, em jogo da nona jornada.

O francês Simon Banza, que foi expulso aos 89 minutos, marcou os dois golos da partida, aos 44 e 54, o segundo de grande penalidade, dando o primeiro triunfo ao Famalicão, num encontro que o Santa Clara terminou com nove elementos, após vermelhos de Tassano (51) e Romão (90).

Com este triunfo, o Famalicão deixou a lanterna-vermelha e subiu ao 15.º lugar, com seis pontos, os mesmos do Santa Clara (16.º), que estreou Nuno Campos na I Liga e não vence há cinco encontros no campeonato.