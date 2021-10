Falta sistema informático que integre hospitais e centros de saúde nos Açores

Um estudo sobre o acesso ao Sistema Regional de Saúde (SRS) dos Açores alerta para ausência de um sistema informático que promova uma "verdadeira integração" entre os centros de saúde e os hospitais da região.

O estudo "Acesso ao Sistema Regional de Saúde -- Região Autónoma dos Açores" foi redigido por Piedade Lalanda, professora na Universidade dos Açores e investigadora no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais CICS.NOVA.UAc.

Na investigação, disponível na página online da Provedoria de Justiça (que patrocinou o estudo), advoga-se que a "partilha de dados, processos, exames médicos é fundamental" para conseguir "desmaterializar o sistema e acelerar a resposta dos clínicos".

"Continua a falhar a existência de um sistema informático, que promova uma verdadeira integração dos centros de saúde com o sistema hospitalar, e transforme o SRS num sistema integrado, articulado e eficiente", lê-se no documento.

A investigadora defende que a telemedicina é uma "ferramenta facilitadora do acesso a consultas de especialidade" mas, para ser "eficaz", deve estar integrada num único sistema informático.

"O recurso à telemedicina não pode substituir as consultas presenciais", ressalva.

Segundo o Provedor do Utente da Saúde, citado no estudo, o tempo de espera no acesso a consultas ou cirurgias é a "principal razão das reclamações dos utentes".

"A valorização do utente como centralidade do sistema de saúde público deveria superar os interesses pessoais, desde logo dos médicos que partilham a prestação ao Estado com a sua clínica privada", aponta o estudo.

A autora considera "importante" a implementação de "manuais de boas práticas" que "unifiquem critérios" e promovam uma "cultura regional" nos cuidados de saúde.

Também é defendida a "integração das diferentes unidades de saúde de ilha num único sistema", que seja mais "coordenado" no "encaminhamento de doentes para fora da ilha" de residência ou para o exterior da região.

"A integração dos doentes em listas de espera deveria considerar a qualidade de vida do utente como critério de prioridade, não apenas baseado em números de dias de espera", acrescenta.

A investigadora refere que a proposta da Ordem dos Enfermeiros para a criação de Unidade de Gestão Regional do Acesso ao SRS "parece fazer sentido", uma vez que a "principal vulnerabilidade da região" é a sua "dispersão e a necessidade de uma gestão sustentável".

O estudo defende que, em certos casos, sobretudo nas ilhas mais pequenas, devem ser firmadas convenções entre o SRS e os privados para evitar a "deslocação dos utentes ou o recurso ao pagamento privado".

"Os centros de saúde deveriam poder agir de forma mais abrangente, incluindo proporcionando o acesso a exames complementares de diagnóstico, contribuindo, sempre que necessário, para a segurança do parecer das equipas de saúde que, longe de um hospital, asseguram a resposta aos cidadãos residentes em ilhas mais pequenas", conclui.

O estudo "Acesso ao Sistema Regional de Saúde -- Região Autónoma dos Açores", de Piedade Lalanda, vai ser apresentando hoje no polo de Ponta Delgada da Universidade dos Açores.