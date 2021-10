Cumprir a Constituição, pagar o que deve e ajudar a Madeira

Estas são as principais condições que Miguel Albuquerque reclama de António Costa como ‘moeda de troca’ para os deputados do PSD eleitos pela Madeira, votarem a favor da proposta de Orçamento de Estado para 2022.

Depois de ao início da tarde desta terça-feira o presidente do Governo Regional e do PSD/M ter declarado que “se eventualmente precisarem de nós sabem onde é que eu estou", já neste final de tarde, e à margem da inauguração da gare marítima no cais 6, Albuquerque assegurou que até então “ainda ninguém quis conversar comigo”, mas fez saber que para essa desejada conversa ser bem sucedida, “era o Estado cumprir a Constituição, nos pagar o que devem - e que é bastante dinheiro - e fazer aquilo que deve fazer que é ajudar a Madeira”.