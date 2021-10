"Erradicação da pobreza requer outra política de salários", defende Edgar Silva

Neste dia 17 de Outubro, data em que se assinala o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, o PCP desenvolveu uma iniciativa em Machico, na qual Edgar Silva defendeu uma nova política de salários.

"É falso todo o palavreado sobre uma voluntariosa erradicação da pobreza se não assentar numa outra distribuição da riqueza, através do trabalho, aplicando uma outra política de aumento dos salários", afirmou, sublinhando que "é inaceitável que quem trabalha não consiga libertar-se da armadilha da pobreza".

Edgar Silva chama a atenção para os números oficiais sobre o aumento da pobreza na Região Autónoma da Madeira e no País que, conforma relava, !indicam que o aumento da pobreza se regista entre os trabalhadores e os desempregados (e consequentemente nas famílias), o que se deve aos baixos salários, à precariedade laboral e ao baixo valor das prestações de desemprego".

"Esta realidade de injustiça social e de crescentes desigualdades revela a urgência de uma outra política de salários", insistiu Edgar Silva que entende ser "incontornável, querendo a erradicação da pobreza extrema, aumentar os salários e o salário mínimo nacional".

"Mais do que medidas de carácter assistencialista, que apenas atenuam as consequências da pobreza extrema, são indispensáveis medidas estruturais que atendam à necessidade de alterar as injustiças e as desigualdades sociais geradas pelos baixos salários e pela precariedade laboral", concluiu.