Apenas 5% das sanções nas escolas devem-se a comportamentos graves

Nas escolas da Regiao, apenas 5% das sanções aplicadas aos alunos devem-se a comportamentos graves, onde se inserem, por exemplo, caso de bullying.

Este é um dos dados a serem apresentados no VII Encontro da Convivialidade, ética e mediação escolar, que decorre na Escola Horaico Bento de Gouveia. Informações avançadas por Gonçalo Olím da Direção de Serviços de Apoio Técnico Especializado.

Os episódios relacionados com indisciplina no meio escolar têm vindo a diminuir, nos últimos 5 anos, mas há fenómenos novos, como é o caso do cyberbulluing que tem vindo a ser mais reportado.

Por isso mesmo, a Direção Regional de Educação promove um programa de apoio às escolas para que aprendam a lidar com estes casos.