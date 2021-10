24 escolas da Madeira receberam ferramentas tecnológicas para promover leitura e escrita inclusivas

No âmbito do projecto 'Todos podem ler', cerca de 24 escolas do 1.º ciclo da Madeira receberam um conjunto de ferramentas tecnológicas, com vista a promover a leitura e escrita inclusivas nas bibliotecas escolares através da criação e divulgação de livros e actividades em formatos acessíveis.

Hoje, a entrega dessas ferramentas foi feita à EB1/PE da Corujeira, EB1/PE/C do Caniçal, EB1/PE da Assomada e EB1/PE da Ponta Delgada e Boaventura.

Esta é uma iniciativa que se realiza fruto de um protocolo estabelecido entre a Secretaria Regional e Educação, Ciência e Tecnologia e a Fundação Altice.

"A Secretaria Regional e Educação, Ciência e Tecnologia e a Fundação Altice estabeleceram um protocolo, no sentido de equiparmos as nossas escolas, com um conjunto de ferramentas, que possibilitam que os alunos com determinado tipo de dificuldade e de deficiência possam aceder à leitura e à escrita. Aliás, o projecto chama-se 'Todos podem ler' exactamente por isso", explicou hoje o secretário regional e Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, na EB23 Dr. Eduardo Brazão de Castro, onde se realizou o III Seminário Tecnologias de Apoio na Educação.

O governante referiu que este projecto tem sido implementado por etapas, sendo os estabelecimentos de ensino apetrechados com estas ferramentas de acordo com as suas necessidades. Até porque, "há escolas em que faz sentido existir este tipo de equipamento e há outras em que não é necessário", salientou.

De referir que a Direcção Regional de Educação complementa esta entrega com kits de livros e actividades em formatos acessíveis: braille e imagens tácteis, áudio, digital, língua gestual portuguesa, leitura fácil, símbolos pictográficos ou caracteres ampliados.

É disponibilizado a cada um dos estabelecimentos de ensino um computador portátil, um tablet, um kit de livros e actividades multiformato: 'O gato amarelo', 'Ogima: o viajante do espaço no planeta dos BMQ, 'Uma aventura no mar' e 'O pássaros que brilha'.

O projecto foi criado em 2010 e tem sido disseminado nas escolas da Região desde 2015.

A apresentação ebook multiformato 'Os guardiões da Natureza' contou hoje com dois momentos culturais protagonizados pelos alunos da EB1/PE da Visconde Cacongo e da EB1/PE do Monte.

Conheça as escolas que já receberam estas ferramentas:

1.ª etapa (2015)

EB1/PE da Ribeira

EB1/PE do Lombo do Guiné

EB1/PE Visconde Cacongo

EB1/PE do Ribeiro Domingos Dias

2.ª etapa (2016)

EB1/PE do Garachico

EB1/PE de Santa Cruz

EB1/PEda Ajuda

EB1/PE da Calheta

3.ª etapa (2017)

EB1/PE do Covão

EB1/PE do Galeão

EB1/PE do Livramento

EB1/PE do Boliqueime

4.ª etapa (2018)

EB1/PE do Lombo Segundo

EB1/PE de Sâo vicente

EB1/PE da Lourencinha

EB123/PE Bartolomeu Perestrelo

5.ª etapa (2019)

EB1/PE do Estreito da Calheta

EB1/PE do Porto Moniz

EB1/PE de São Gonçalo

EB1/PE do Areeiro e Lombada

6.ª etapa (2021)

EB1/PE da Corujeira

EB1/PE/C do Caniçal

EB1/PE da Assomada

EB1/PE da Ponta Delgada e Boaventura