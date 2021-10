Fabio Quartararo ficou "sem palavras" com a conquista do título de MotoGP

O francês Fabio Quartararo (Yamaha) ficou hoje "sem palavras" com a conquista do título de MotoGP, no Mundial de velocidade em motociclismo, após o quarto lugar no Grande Prémio da Emilia Romagna, ganho pelo espanhol Marc Márquez.

"Nem consigo acreditar. Estou sem palavras... é incrível", frisou, esperando "poder falar mais tarde".

Para já, o piloto de Nice diz apenas estar "a viver um sonho": "É incrível ter a minha família comigo, vamos divertir-nos muito esta noite e até ao final da época", prometeu o jovem piloto, de 22 anos.

Em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da Yamaha, Quartararo disse ainda que "esta não era forma que queria que terminasse o fim de semana" do italiano Francesco Baganaia (Ducati), seu rival na luta pelo título, que caiu a cinco voltas do final da corrida de hoje.

"Mas estou contente que esteja bem. Agora sou campeão do mundo e não tenho palavras nem nenhum líquido no meu corpo de tanto chorar. É tão bom, mas ainda nem consigo descrever o que sinto", tentou explicar.

O piloto da Yamaha mostrou-se ainda incrédulo por se tornar "o primeiro francês a ganhar este campeonato", que "já existe há tanto tempo".