Nacional conquista supertaça regional de futsal

A equipa de futsal do Clube Desportivo Nacional conquistou hoje a supertaça regional da modalidade ao vencer o Clube Desportivo Ribeira Brava por 4-1

Num jogo disputado entre o vencedor da última Taça da Madeira, o CD Nacional, e o representante do Campeonato Divisão de Honra Regional, o CD Ribeira Brava, a vitória sorriu aos alvinegros numa partida disputada no Pavilhão do Caniço.

Rodrigo Mateus deu vantagem aos nacionalistas e Nuno Vicente empatou para os ribeira-bravenses. Rodrigo Mateus voltou a desfazer o empate ainda na primeira parte.

No tempo complementar, Carlos Abreu e Pedro Vasconcelos dilataram o resultado, garantindo assim o troféu para a equipa orientada por Marco Freitas.