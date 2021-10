CDS "vê com bons olhos" redução fiscal prevista no Orçamento Regional para 2022

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, tem recebido, em audiência prévia, durante esta semana e a próxima, os representantes dos partidos com assento na Assembleia Legislativa da Região, para a elaboração da proposta de Orçamento Regional para 2022.

Esta sexta-feira, 15 de Outubro, foi a vez do grupo parlamentar do CDS. Em nota enviada à comunicação social, os centristas descrevem que o encontro "correu bastante bem", com o governante com a pasta das finanças a dar a confirmação de que "as propostas previamente acordadas entre os líderes partidários, Rui Barreto e Miguel Albuquerque, vão ser incluídas no Orçamento Regional, nomeadamente a redução do IRS, nos 3.º e 4.º escalões".

Não se sabe ainda a dimensão, em termos de percentagem, pois irá depender do Orçamento Regional, mas sobretudo das verbas que irão ser transferidas do Orçamento de Estado. Mas ficou a garantia do Sr. Secretário das Finanças que no próximo ano haverá uma redução do IRS, sendo que, essa redução poderá ser estendida a outros escalões, para além dos 3.º e 4.º escalões. CDS-PP Madeira

O grupo parlamentar vê essa redução fiscal "com bons olhos", uma vez que "irá beneficiar, sobretudo, a classe média".

Outra das propostas discutidas compreende a extensão da Rede de Cuidados Continuados, que deverá ser implementada no próximo ano.

O CDS defende que, "com as verbas do PRR orçamentadas para a habitação (176 milhões de euros), se dê prioridade a construção de habitação a custos controlados, possibilitando a que os casais jovens possam ter acesso a uma habitação a custos controlados, quer através da renda ou da compra, mas que o custo com a habitação para esses casais jovens não ultrapasse os 30% do seu rendimento".