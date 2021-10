PSP deteve 11 condutores numa semana com 57 acidentes na Madeira

Um total de 57 acidentes de viação na Região ocorreu entre 15 e 21 de Outubro na Região, distribuídos pelos seguintes Concelhos: Funchal 30, Câmara de Lobos 4, Ribeira Brava 3, Ponta do Sol 2, Calheta 4, São Vicente 1, Santana 1, Machico 4 e Santa Cruz 8.

Destes sinistros resultou num total de 13 feridos ligeiros (6 no Funchal, 1 na Calheta, 1 São Vicente, 1 Machico e 4 em Santa Cruz) e a lamentar uma vítima mortal na área da Calheta.

As tipologias dos referidos acidentes de viação foram as seguintes: Colisão 45, despiste 8, Atropelamento 2 e Outros 2.

“O combate à sinistralidade rodoviária continua a ser uma das grandes prioridades da PSP, o qual é efectivado através de um incremento da visibilidade policial, eminentemente preventiva, e de várias acções locais, de cariz iminentemente educativo e preventivo, que são implementadas em todos os Concelhos da Região, através das Esquadras concelhias e destinadas a um público muito abrangente”, sublinha o Comando Regional da PSP.

Cumulativamente, acrescenta, a PSP garante também “uma fiscalização permanente e intensiva do comportamento dos condutores, através de operações de fiscalização específicas e mais incisivas, relativamente aos vários factores considerados de risco, potenciadores do aumento dessa mesma sinistralidade rodoviária”.

Foi assim que no mesmo período, a PSP efectuou 10 detenções por condução sob o efeito do álcool (1 Funchal; 5 em Câmara de Lobos; 1 na Ribeira Brava; 1 em São Vicente e 2 em Santa Cruz) e 1 detenção, na área de Câmara de Lobos, por se encontrar no exercício da condução sem estar habilitado.