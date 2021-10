Pandemia fez aumentar criminalidade informática na Madeira

O acesso ilegítimo a dados pessoais e as burlas através da Internet “aumentaram bastante” na Região, durante a pandemia da covid-19. Quem o confirma é o coordenador da PJ na Madeira, que em entrevista aponta esta nova realidade como consequência do grande incremento das comunicações à distância. Os investimentos com grande retorno financeiro ou as compras ‘a bom preço’ conheceram um crescimento desde Março do ano passado. Ao jornalista Miguel Fernandes Luís, Ricardo Tecedeiro fala, também, das ameaças dos negacionistas e do circuito das drogas psicoactivas, que chegam à Madeira sobretudo por via postal. Leia a entrevista nas páginas 22 e 23. Ainda sobre a Polícia Judiciária, saiba, na página 12, o resultado da rusga que este órgão de polícia criminal fez na cadeia da Cancela.

Na edição desta quinta-feira, que pode ler on line, os jornalistas Érica Franco e Francisco José Cardoso abordam a questão da longevidade, dando conta de que mais do que triplicou numa década. Nas contas que deitámos à vida, contatámos que em 2020 havia 117 madeirenses com 100 ou mais anos e 14 na fila para soprar as velas. E quem soprou as velas ontem foi Conceição Barradas, passando a integrar o grupo dos centenários, com direito a uma lembrança do DIÁRIO. Aquela que já foi capa deste matutino duas vezes, volta a ser o rosto das nossas notícias, e partilha consigo o segredo para tamanha longevidade: “comer, beber e se divertir”. Peças para ler nas páginas 10 e 11.

E porque ontem foi dia de tomada de posse no Funchal, o DIÁRIO chama à primeira página as promessas de Pedro Calado para as Juntas de Freguesia da capital madeirense. O mais recente presidente da Câmara assume o cumprimento, na íntegra, de todo o seu programa, não discriminando ninguém pela sua cor política. Na ocasião, Miguel Albuquerque garante que o Governo não fechará as portas à principal autarquia da Região e o diálogo deverá dar frutos. Na página 3, o jornalista Pedro Freitas Oliveira relata o momento e mostra-lhe em palavras o que se passou na tarde de ontem no Largo do Colégio.

Notícia com direito a capa é, também, o crescimento de 5% previsto para o Aeroporto da Madeira, em Novembro. O jornalista Ricardo Duarte Freitas esclarece como as diferentes companhias disponibilizam 143 mil lugares no mês que marca o início do Inverno IATA e altura em que é retomada a rota britânica entre Birmingham e o Funchal pela TUI. Na última, o jornalista Roberto Ferreira faz contas aos 456 desembarques que vão acontecer estes dias no Porto do Funchal. Os ‘turnarounds’ acontecem pela primeira vez no dia de hoje, com o ‘MSC Splendida’, no cais sul, e o ‘Hanseatic Nature’ inaugura o cais norte com operações deste género.

No que ao desporto diz respeito, destaque para a 7.ª edição do Ecotrail Funchal – Madeira, uma prova de trail running que percorre os trilhos da cidade do Funchal, e que este ano vai contar com atletas de 19 nacionalidades diferentes. O evento desportivo está agendado para o próximo sábado e conta com quatro corridas distintas, quer na distância, quer no desnível. São desafios de grande exigência que só estão à altura dos verdadeiros atletas. O jornalista Paulo Vieira Lopes apresenta-lhe o evento ao pormenor nas páginas 20 e 21 da edição de hoje.

