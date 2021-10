Check Point Research diz que Microsoft é a marca mais visada por cibercriminosos

A Check Point Research, fornecedor de soluções de cibersegurança, informou ontem que no terceiro trimestre deste ano a Microsoft continuou a liderar como a marca mais frequentemente visada pelos cibercriminosos, embora a um ritmo ligeiramente inferior.

De acordo com o último Brand Phishing Report, 29% de todas as tentativas de 'phishing' estiveram relacionadas com a Microsoft, face aos 45% observados no segundo trimestre do ano, comprovando assim que os agentes maliciosos continuam a ter como alvo as forças de trabalho vulneráveis e distribuídas.

Já a Amazon substituiu a DHL na segunda posição, contando 13% de todas as tentativas de 'phishing', contra 11% no trimestre anterior, sendo que a tendência de procurar tirar partido das compras 'online' no período que antecedeu as férias se manteve neste último trimestre deste ano.