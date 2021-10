Santa Maria Maior alia PS ao PAN como solução para "intransigência do BE"

Em nota enviada à comunicação social, o PS Madeira apresenta uma solução de executivo para a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior com o PAN como aliada, "resultado da intransigência do Bloco de Esquerda em fazer parte da equipa da junta com um determinado elemento, o que levaria ao incumprimento da Lei da Paridade", esclarece o partido.

A votação para o executivo da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior foi suspensa devido aos sucessivos empates no apuramento dos resultados. Em causa esteve o cumprimento da Lei da Paridade para o executivo da junta que impede a presença do elemento indicado pelo Bloco de Esquerda, contrariando a vontade deste partido que assim se absteve na votação. De realçar que o presidente eleito para a Junta de Freguesia, Guido Gomes, ofereceu a presidência da Assembleia de Freguesia ao BE, que foi recusado pelo partido.

O acordo de Coligação refere explicitamente que a responsabilidade da escolha dos executivos compete ao presidente da Junta de Freguesia eleito, sendo que todos os partidos se comprometem a cumprir a Lei da Paridade na elaboração de todas as listas a apresentar. Um compromisso ao qual o presidente de junta eleito obedece na proposta de equipa.

O empate na votação deve-se também ao facto do presidente eleito para a Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, "pretender para o PSD a presidência da Assembleia de Freguesia em troca da viabilização da equipa da Junta, algo prontamente recusado pelos eleitos pela Coligação Confiança e que motivou o voto contra do PSD, resultando assim num bloqueio à votação".

O presidente da concelhia do PS Funchal, Gonçalo Jardim, repudia a atitude de “chantagem do PSD que, vendo recusada a sua ambição de liderar a Assembleia de Freguesia, queira tentar “assaltar o poder" a todo o custo, começando já a votar contra a vontade do povo de Santa Maria Maior e a empatar a vida dos residentes.”

A primeira vogal proposta na votação uninominal dos vogais ao Executivo, Tânia Gonçalves, foi eleita com sete votos a favor, cinco contra e um voto em branco. Os restantes três vogais não foram eleitos por empate: seis a favor, seis contra e um em branco, tendo a sessão sido suspensa e convocada nova reunião para a próxima quinta-feira, 21 de Outubro