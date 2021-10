Pelo menos cinco mortos em atentado que visou responsáveis iemenitas

Pelo menos cinco pessoas foram mortas hoje num atentado com uma viatura armadilhada contra um comboio de responsáveis iemenitas, em Aden, no sul do Iémen, disseram fontes dos serviços de segurança.

O governador de Aden, Ahmed Lamlas, e o ministro da Agricultura, Salem, al-Socotri, membro do Conselho de Transição do Sul, que estavam no comboio alvo do ataque, sobreviveram, disseram as fontes citadas pela agência France Presse (AFP).

A viatura armadilhada explodiu à passagem do comboio de veículos onde seguiam os responsáveis numa rua de Aden, capital provisória do poder no Iémen devido ao conflito que, desde 2014, opõe o governo aos rebeldes houthis, que conquistaram grande parte do norte do país, incluindo a capital Sana.

Segundo um balanço provisório, o atentado, que ainda não foi reivindicado, fez cinco mortos e 11 feridos.