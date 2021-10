Inscrições no Duatlo Água de Pena 2021 terminam hoje

A última prova do Calendário Regional de Triatlo 2021 irá se realizar no próximo domingo, dia 24 de Outubro 2021, no Parque Desportivo de Água de Pena, numa competição de Duatlo, o Duatlo de Água de Pena.

O quadro competitivo é composto pelas seguintes provas: II Duatlo Água de Pena, na distância Sprint, II Duatlo Jovem Água de Pena, na distância Super-Sprint e o II Duatlo Jovem Água de Pena, nas distâncias Jovens.

As inscrições para este evento terminam hoje, dia 18 de Outubro de 2021, através do link de inscrições presente no site da ARTM - Associação Regional de Triatlo da Madeira, bem como toda a documentação indispensável às competições.