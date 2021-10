Comunidade madeirense de Crawley de luto pela morte jovem emigrante

A comunidade madeirense da cidade de Crawley, no Reino Unido, está de luto pela morte do jovem Vítor Martins. O emigrante, natural do Estreito da Calheta, faleceu aos 36 anos vítima de cancro.

Vítor era um membro activo e conhecido na comunidade madeirense, que foi apanhada de surpresa. Vários emigrantes contactados pelo DIÁRIO dizem ter ficado "perplexos" com a morte do jovem, embora tivessem conhecimento do seu problema de saúde.

Na próxima sexta feira, dia 22 de Outubro, a comunidade católica portuguesa vai reunir-se para participar na missa de sétimo dia, na Igreja de Santa Bernardete, em Tilgate (Crawley), que será celebrada pelo padre João Domenico.