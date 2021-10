“Agosto foi o melhor mês de sempre na história do turismo”

O chefe do Executivo madeirense diz que estar extremamente satisfeito com os resultados do Turismo na Região, revelando que “o mês de Agosto foi o melhor mês de Agosto na história do turismo da Madeira”, com a particularidade de ter indicadores mais positivos tendo como referência os anos de 2017 e 2019, anos muito positivos para o motor da economia regional.

“Subimos de preços, subimos em termos de ocupação e subimos nos proveitos totais”, regozijou-se acreditando que a estratégia adoptada para Madeira salvaguardando como “destino seguro resultaram”, destacou

Palavras do governante em São Vicente onde deixou uma mensagem de esperança dizendo mesmo que antevê um crescimento nos três concelhos virados a Norte.