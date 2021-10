Christian Dias e Rubina Lara vencem Triatlo São Martinho 2021

A penúltima prova do Campeonato Regional de Triatlo 2021 realizou-se no dia 17 de outubro 2021, numa prova inicialmente agendada e planeada para ser disputada em Triatlo, teve de ser convertida numa prova de Aquatlo, devido às obras na zona da Monumental, não havendo condições de segurança para realizar o percurso de ciclismo.

Assim sendo, a prova agendada foi convertida numa competição de Aquatlo, pontuando para os Campeonatos previstos no início da Época Desportiva.

Na Prova Sprint, disputada pelos atletas dos escalões de Cadetes e superiores, pontuável para os Camp Reg Individual de Cadetes Triatlo e Camp Reg Individual de Grupos de Idade, venceram os atletas Christian Dias (ADRAP) e Rubina Lara (GD Corticeiras). Em segundo lugar ficaram Pedro Prioste (Ludens Clube Machico) e Carolina Gomes (CF Andorinha). A completar o pódio tivemos Francisco Belo (ADRAP) e Rosa Martins (CNF).

Por clubes, o Ludens Clube Machico e CF Andorinha foram os vencedores, nos masculinos e femininos, respetivamente.

Nos mais jovens em competição, na Prova Super-Sprint, disputada pelos atletas Juvenis e de Paratriatlo e pontuável para os Camp Reg Individual e Clubes Jovens e Camp Reg Individual de Paratriatlo, nos Juvenis venceram João Neves (ACD Jardim da Serra) e Natasza Sowinska (CF Andorinha). Em segundo lugar subiram ao pódio João Silva (ADRAP) e Silvana Silva (GD Corticeiras). Já ao terceiro lugar subiram os atletas Daniel Mendonça (Ludens Clube Machico) e Maria Freitas (AD Galomar).

Ainda na Prova Super-Sprint, o atleta do Ludens Clube Machico, José Mendonça, subiu ao primeiro lugar do pódio na Categoria de Paratriatlo PTS3.

Por clubes jovens, venceram os atletas masculinos da ACD Jardim da Serra e as femininas do CF Andorinha.

A última prova do Campeonato Regional de Triatlo 2021 realiza-se no próximo domingo, dia 24 de outubro 2021, com o Duatlo Água de Pena, a se disputar na zona do Parque Desportivo de Água de Pena, em Machico.

A ARTM, como entidade organizadora, agradecem o apoio das várias entidades públicas que contribuíram ativamente para a realização das provas deste sábado, em especial à Câmara Municipal do Funchal, Junta de Freguesia de São Martinho, AMDpt, SER – DRD.

A organização contou igualmente com o apoio da Auto Zapecar, MZBike, Clínica Dentária do Fórum Machico, Monumental Lido Medical Center, Empresa de Cervejas da Madeira – Águas Atlântida e Gesba – Banana da Madeira.