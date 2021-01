Nuno Espírito Santo admite estar a viver momento mais difícil no Wolverhampton

O treinador português Nuno Espírito Santo confessou hoje estar a viver a fase mais difícil desde que assumiu o comando do Wolverhampton, que não vence há oito jogos para a Liga inglesa de futebol.

Após o desaire no Selhurst Park, frente ao Crystal Palace (1-0), em jogo da 21.ª ronda da Premier League, o técnico, que treina os 'wolves' desde 2017, reconheceu que é "preciso sentar e conversar".

"Com certeza que é [o momento mais difícil]. Temos muitas preocupações, como a criatividade, a velocidade e a quebra de linha. Devemos fazer melhor. É preciso muito trabalho e compromisso de todos nós. Temos que nos sentar e conversar, mas não penso que tenha a ver com confiança", disse o técnico, de 47 anos, citado pela BBC, lembrando que a equipa "sempre foi uma ameaça no contra-ataque e agora faz demasiados passes".

Com 23 pontos, os 'wolves' ocupam o 14.º lugar, e na próxima jornada recebem os londrinos do Arsenal, que vivem um bom momento na prova.