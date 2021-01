PS aponta contradições do Governo no regresso às aulas

O Partido Socialista-Madeira criticou, hoje, a discrepância no discurso dos diferentes elementos do Governo Regional na abertura do segundo período lectivo.

"As aulas deviam ter sido iniciadas com uma outra estabilidade e não com a informação e contrainformação que foi ocorrendo no período anterior à abertura deste segundo período" acusou o deputado Rui Caetano.

O socialista lembrou que, a três dias do regresso às aulas, o presidente do Governo garantiu que toda a comunidade educativa seria testada, ao passo que, na véspera do início do segundo período, o secretário da Educação contradisse o chefe do executivo e informou que apenas os professores seriam submetidos ao teste.

Rui Caetano assinalou o facto de o executivo ter recuado e decidido testar todos os professores e funcionários, mas apontou que há uma certa discrepância no discurso dos governantes, uma vez que afirmam que as escolas são os locais mais seguros e decidiram enviar para o sistema do regime não presencial os alunos do 3.º ciclo e secundário, mantendo em regime presencial os 1.º e 2.º ciclos e os cursos profissionais.

A verdade é que assistimos todos os dias a alunos, professores e operacionais a serem infectados e o senhor presidente do Governo e o secretário regional da Saúde continuam a dizer que está tudo controlado". Rui Caetano

O deputado considerou que seria fundamental que, à semelhança do que acontece com o Governo da República, o executivo madeirense se reunisse com os partidos da oposição e as entidades sociais e de saúde, "de forma que todos, em conjunto, pudéssemos reflectir e ter a consciência daquilo que é necessário fazer".

"Esse diálogo não existe. O Governo Regional fecha-se numa torre de marfim e toma as decisões sem ouvir quem pensa de forma diferente", criticou.

Por outro lado, referindo-se aos alunos que estão no ensino à distância, Rui Caetano disse que, do ponto de vista das refeições para aqueles que são abrangidos pela ação social escolar, "mais uma vez o Governo Regional e a Secretaria Regional da Educação desvalorizaram a necessidade de articular e concertar com as escolas, com a segurança social e com as próprias autarquias uma solução para que estes alunos continuassem a ter acesso a refeições completas e a lanches".

O socialista apontou igualmente que é preciso pensar atempadamente nas estratégias mais adequadas para a recuperação das aprendizagens.

"É preciso dar os recursos, os meios e a autonomia às escolas, para que elas próprias encontrem as melhores soluções e estratégias para fazer com que estes alunos acabem por recuperar todas as aprendizagens que foram perdendo ao longo deste tempo", sustentou, advertindo que muitos destes estudantes vão fazer exames nacionais e precisam de estar bem preparados.

A um outro nível, Rui Caetano acusou o Governo Regional de estar a "desprezar a criação de um plano regional de saúde mental escolar", de forma a dar as respostas mais adequadas, uma vez que está provado que são os jovens que mais sofrem mentalmente com esta situação de pandemia.

O deputado disse ser necessário colocar mais psicólogos nas escolas, mas considerou que tal não é suficiente.

"É preciso também um plano regional de saúde mental escolar, articulado com as diversas entidades de saúde, segurança social e as escolas", para que se possa intervir, não só do ponto de vista da prevenção, mas também do tratamento de muitas destas situações, rematou.