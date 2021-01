Brasil reporta 1.119 mortos e 59.826 casos nas últimas 24 horas

O Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia, registou 1.119 mortos e 59.826 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo reportaram hoje as autoridades de saúde brasileiras.

De acordo com o Ministério da Saúde local, o Brasil totaliza 222.666 óbitos devido à covid-19 e os casos positivos chegam a 9.118.513 desde o registo da primeira infeção no país, há cerca de 11 meses.

Das 27 unidades federativas que constituem o país sul-americano, São Paulo é o foco da pandemia, concentrando 1.759.957 diagnósticos de infeção, sendo seguido por Minas Gerais (721.967), Bahia (581.880) e Santa Catarina (573.104).

Já os estados com mais óbitos são São Paulo (52.722), Rio de Janeiro (29.523), Minas Gerais (14.819) e Rio Grande do Sul (10.615).

No momento, a taxa de letalidade da doença no país está fixada em 2,4%, enquanto que a taxa de incidência é de 106 mortes e 4.339 casos por 100 mil habitantes.

Em relação ao total de recuperações, o Brasil ocupa o terceiro lugar mundial, com 7,9 milhões de pacientes recuperados da doença, atrás dos Estados Unidos e da Índia. Por outro lado, 935.204 cidadãos infetados permanecem sob acompanhamento médico no país.

Quatro dias após o Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro ter autorizado uma investigação à conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pelo colapso da saúde pública de Manaus, a Polícia Federal (PF) procedeu hoje à abertura desse inquérito.

O juiz do STF Ricardo Lewandowski deu ordens para que a PF recolha o depoimento de Pazuello, depois de partidos da oposição terem relatado omissão por parte do ministro e dos seus auxiliares no combate à crise de saúde que se instalou no estado do Amazonas, cuja capital, Manaus, viu pacientes morrerem asfixiados por falta de oxigénio nas unidades de saúde.

Segundo o portal de notícias G1, a investigação deve tramitar no Serviço de Inquéritos Especiais (Sinq) porque Pazuello, na condição de ministro, tem "foro privilegiado".

No Brasil, foro privilegiado é um direito concedido a algumas autoridades que ocupam cargos públicos, permitindo que os ocupantes desses cargos não sejam julgados pela justiça comum (primeira instância) como acontece normalmente com os processos.

Tendo em conta que a investigação ainda se encontra numa fase inicial, Lewandowski decidiu que Pazuello terá a prerrogativa de marcar o dia, horário e local para ser ouvido em depoimento pela Polícia Federal.

Na denúncia enviada ao STF, a Procuradoria-Geral da República indicou que o Ministério da Saúde recebeu informações sobre um possível colapso do sistema de saúde na capital do Amazonas ainda em dezembro, mas só enviou representantes à região em janeiro deste ano.

O colapso sanitário de Manaus, que elevou significativamente as mortes por covid-19, obrigou o executivo do Amazonas a montar uma operação para transportar dezenas de doentes infetados para outras cidades.

A escassez de oxigénio nos hospitais da região causou a morte por asfixia a mais de 50 pessoas nas últimas semanas, principalmente nas cidades do interior, segundo cálculos do Ministério Público.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.191.865 mortos resultantes de mais de 101 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.