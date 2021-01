Um terço dos eleitores do Porto Moniz votou até às 14 horas

O dia eleitoral no concelho do Porto Moniz decorre com naturalidade e calma, sendo que às 14 horas as assembleias de voto nas quatro freguesias já registavam mil votos expressos nas urnas. Num concelho que tem 3.022 eleitores inscritos, significa que praticamente um em cada três (33,09%) já participou activamente nestas eleições Presidenciais.

Na freguesia das Achadas da Cruz, que tem 191 eleitores inscritos, regista-se a menor percentagem de votantes, apenas 49, o que dá um percentual de 25,6%. Pouco mais de um em cada quatro.

Já na freguesia da Ribeira da Janela, com 289 eleitores inscritos, tinham votado 91 pessoas, representando já 30,5% dos potenciais votantes.

Na freguesia do Seixal, com 709 eleitores inscritos e com 205 votantes até às 14 horas, representava já um percentual de 28,9%.

É na sede do concelho e na maior freguesia em termos de eleitores (60,6% do eleitorado), o Porto Moniz é que se assiste à maior afluência e influenciando também o peso na votação até agora. Com 1.833 eleitores inscritos, 655 já tinham votado, ou seja 35,7% da participação.

Refira-se que o presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz é um dos mil eleitores que já votou.