Sporting de Braga mais forte bate Santa Clara e está nas 'meias' da Taça

O Sporting de Braga venceu hoje o Santa Clara por 2-1, números escassos para a superioridade que demonstrou ao longo de todo o jogo, e apurou-se para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol.

O resultado ficou praticamente sentenciado ainda na primeira parte, com os golos de Ricardo Horta (25 minutos) e Abel Ruiz (43), tendo o Santa Clara reduzido mesmo no fim, por Cryzan (90+6).

Apesar da diferença mínima, o jogo teve quase só um sentido e os minhotos desperdiçaram várias oportunidades para dilatar o marcador diante de um Santa Clara que praticamente não incomodou o último reduto contrário.

Ambos os treinadores fizeram muitas alterações em relação aos últimos 'onzes', oito o dos bracarenses e sete o dos açorianos, e foi a equipa da casa que entrou melhor na partida, com um remate cruzado de Ricardo Horta, aos 13 minutos, a dar o mote.

O Sporting de Braga adiantou-se no marcador quando o Santa Clara jogava momentaneamente com 10 jogadores, por lesão de Costinha (entrou depois Ukra).

Fransérgio solicitou Abel Ruiz na direita e o espanhol, com um bom trabalho, assistiu Ricardo Horta para o golo inaugural (25).

Pouco depois, foi no Sporting de Braga que se registou uma lesão, e aparentemente grave, com Iuri Medeiros a sair muito queixoso do joelho esquerdo, na sequência de um lance em que até fez falta. O clube informou que o extremo contraiu uma entorse traumática no joelho e será reavaliado nas próximas 48 horas.

O único sinal de algum perigo para o Santa Clara no primeiro tempo surgiu num remate de zona frontal de Anderson Carvalho (32), exceção a uma incapacidade ofensiva quase nula dos visitantes.

Seria a equipa da casa a voltar a marcar, por Abel Ruiz: Ricardo Horta iniciou o contra-ataque, depois conduzido por Galeno por algumas dezenas de metros, até à assistência final ao ex-FC Barcelona, que fez o seu quinto golo na Taça de Portugal (seis no total em todas as competições).

Após o intervalo, Daniel Ramos reforçou o ataque, retirando um central e um avançado e lançando dois homens para a linha da frente, Carlos Júnior e Cryzan, o único que agitou um pouco o jogo.

Oportunidades de golo só para os bracarenses: Esgaio, após um grande passe de Al Musrati, rematou de primeira para defesa difícil de André Ferreira (51) e, no minuto seguinte, um 'tiro' de muito longe de Piazon fez a bola ainda 'beijar' o poste.

Aos 56 minutos, Esgaio voltou a estar muito perto de marcar, tendo atirado ao poste após passe de Ricardo Horta e, cinco minutos depois, Abel Ruiz, de cabeça, obrigou André Ferreira a defesa difícil.

O Santa Clara tinha muitas dificuldades a atacar: Cryzan deixou um aviso aos 65 minutos, mas o golo, com passe de Hidemasa, surgiu tarde demais (90+6).

Nas meias-finais, o Sporting de Braga vai defrontar o vencedor do Gil Vicente-FC Porto, que se disputa também hoje.