Marisa Matias mais forte em concelhos com maior densidade populacional

Marisa Matias obteve melhores resultados nas eleições presidenciais em concelhos com maior densidade populacional do que a média nacional, segundo o portal de dados estatísticos EyeData, disponível em www.lusa.pt.

Neste portal, os resultados eleitorais de cada partido são divididos em três, permitindo ver qual o terço dos concelhos em que cada candidato obteve os melhores resultados, os piores resultados e o resultado médio, sendo possível cruzar esses dados com um vasto conjunto de variáveis económicas e sociais.

Segundo o EyeData, Marisa Matias obteve melhores resultados em concelhos com maior densidade populacional e em que o saldo populacional natural (relação entre novos nascimentos e mortes) é menos negativo, algo que também já aconteceu nas presidenciais de 2016, em que também participou.

Em relação à pandemia, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda esteve melhor em concelhos com menos casos registados (dados referentes à taxa de incidência por 100 mil habitantes, em que são contabilizados os últimos 14 dias, atualizados até 18 de janeiro).

No caso de Marisa Matias, é ainda possível verificar o seguinte:

Política

A candidata esteve mais forte em concelhos onde a CDU (7,94% contra 6,46% do resultado nacional), o Bloco de Esquerda (11,32% contra 9,67%) e o PAN (3,8% contra 3,28%) obtiveram melhores resultados nas legislativas de 2019, em comparação com a média nacional.

Marisa Matias também obteve melhores resultados nos concelhos onde registou bons resultados nas eleições de 2016. Porém, a candidata perdeu votos em todos os concelhos, em comparação com as presidenciais anteriores.

Sociedade

A área ardida é menor e há menos população em localidades com menos de dois mil habitantes nos concelhos do tercil em que obteve melhores resultados.

Estes concelhos têm menos centros de saúde por 100 mil habitantes, com 12,04 contra 15,31 da média nacional, e há 3,53% de beneficiários de Rendimento Social de Inserção, um valor superior à média do país, de 3,03%. Há também mais espetadores de cinema por mil habitantes.

Já no tercil em que obteve piores resultados, são concelhos com uma média de crimes por 10 mil habitantes 18% inferior à nacional.

Economia

Nos concelhos onde Marisa esteve mais forte, há menos trabalhadores da administração pública local por mil habitantes e há 5,22% de desempregados inscritos no Centro de Emprego, mais do que os 4,91% da média do país.

Já nos concelhos onde registou piores resultados, a produtividade das empresas é mais baixa.

Ambiente

O consumo de energia elétrica por habitante nos municípios onde Marisa Matias registou melhores resultados é superior à média do país, assim como a despesa municipal em ambiente (9,06% contra 8,33%).

Educação

Os concelhos onde Marisa Matias obteve melhores resultados caracterizam-se por terem menos escolas de ensino básico, pré-escolar e ensino secundário por 10 mil habitantes do que a média nacional e uma maior taxa de retenção no ensino básico (4,3% contra 3,8%). Por outro lado, os concelhos onde registou piores resultados são aqueles que também têm uma população menos escolarizada.