Doentes transferidos de Lisboa para a Madeira já estão internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça

Os três doentes transferidos de dois hospitais lisboetas para a Madeira já estão internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. Transportados desde a Base Aérea de Figo Maduro num C130 da Força Aérea Portuguesa (FAP) - a aeronave descolou da capital portuguesa às 18h15 e aterrou em Santa Cruz pelas 20h15 - estes três infectados foram encaminhados para a Unidade de Cuidados Intensivos da unidade hospitalar madeirense, mais concretamente no 1.º piso.

Após a chegada ao Aeroporto da Madeira, os três doentes em estado crítico foram transportados a bordo de duas ambulâncias da corporação de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e uma outra dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, todas elas com uma equipa médica a acompanhar os infectados.

Escoltadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP) ao longo do trajecto entre Santa Cruz e o Funchal, uma das três ambulâncias, que seguia junto de um carro da EMIR, acabou por acelerar a marcha rumo ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, tendo o doente sido prontamente conduzido para os Cuidados Intensivos.

Nota ainda para o facto destes mesmos doentes, que foram sedados, terem sido transferidos para a Madeira depois de obtida autorização dos próprios familiares para que pudessem ser encaminhados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O transporte aéreo foi assegurado pelo Ministério da Defesa Nacional, através da Força Aérea Portuguesa (FAP), tendo sido garantidas todas as condições de segurança, quer durante os transportes terrestres, quer durante a evacuação aeromédica, nomeadamente no que se refere às equipas médicas altamente diferenciadas das entidades envolvidas (Hospitais, INEM, FAP e SESARAM) que acompanharam em permanência estes doentes.