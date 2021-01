Madeirenses utilizaram menos a rede Multibanco em 2020

As duas principais operações da rede Multibanco (levantamentos e compras através de terminais de pagamento automáticos), registaram, em 2020, um decréscimo de 10,3% face ao ano de 2019, atingindo o montante de 1.576,7 milhões de euros.

Os dados fornecidos pela Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS) indicam que foram levantados nas Caixas Multibanco da Região Autónoma da Madeira, 627,6 milhões de euros em 2020, menos 77,1 milhões de euros do verificado no ano anterior (-10,9%). Os levantamentos nacionais totalizaram 594,4 milhões de euros, tendo diminuido 7,9%, enquanto os internacionais fixaram-se nos 33,1 milhões de euros, decrescendo 44,1% face a 2019.

Já as compras através de terminais de pagamento automáticos (TPA) somaram 949,2 milhões de euros, menos 9,9% do que em 2019. As compras feitas com cartões nacionais rondaram os 828,1 milhões de euros (valor idêntico ao de 2019), enquanto as compras realizadas com cartões internacionais fixaram-se nos 121,1 milhões de euros (-46,2%).

A análise dos dados mostra ainda que Porto Santo, Santana e Santa Cruz foram os municípios que registaram subidas nesta variável, com aumentos de 6,3%, 1,1% e 0,2%, respectivamente. Dos restantes municípios, o Porto Moniz e o Funchal foram os municípios que registaram maior decréscimo dos levantamentos agregados das compras através de TPA.

Em Dezembro, o mês de maior movimentação na rede Multibanco (169,3 milhões de euros), devido à quadra festiva, constata-se que em comparação com o memso mês de 2019, o montante de levantamentos adicionado das compras através de TPA decresceu 3,5%. Os montantes movimentados através destas duas operações aumentaram nos cartões nacionais (+1,1%) e diminuíram nos internacionais (-33,2%).