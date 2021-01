Madeira regista 131 novos casos esta quinta-feira

A Madeira regista, esta quinta-feira, 131 novos casos de covid-19. Trata-se de 3 casos importados, sendo 2 provenientes do Reino Unido e um da África do Sul. Os restantes 128 são de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos.

De referir que seis casos foram detectados no âmbito da da investigação epidemiológica em curso numa embarcação que labora na Região, em que já se tinha identificado um caso suspeito.

De recordar que o SESARAM já confirmou, esta quinta-feira, mais três mortes com covid-19, elevando o total para 38 óbitos associados a esta doença.

O boletim epidemiológico indica ainda que se registaram 112 doentes recuperados, significando que, neste momento, a Região contabiliza 1.971 casos activos. Destes, 113 são casos importados e 1.858 são de transmissão local.

No que respeita aos casos activos, 76 pessoas encontram-se hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (69 pessoas em Unidade Polivalente e 7 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19) e 43 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Quanto às situação em estudo, neste momento são 164 entre contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM

O total de contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) ascende agora a 34.482 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399) contabiliza até a data 2.680 atendimentos

Relativamente à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 2711 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo